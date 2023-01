Corinthians joga mal e perde para o Red Bull Bragantino na estreia do Paulista

Com gol de Artur, “Toro Loko” derrota o Timão por 1 a 0 em Bragança Paulista

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO SP - PAULISTÃO/RB BRAGANTINO X CORINTHIANS - ESPORTES - Maycon, do Corinthians, em lance contra o RB Bragantino, durante partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol 2023, realizada no Estádio Nabi Abi Chedid, na cidade de Bragança Paulista, neste domingo, 15 de janeiro de 2023.



O Corinthians estreou no Campeonato Paulista com derrota para o Red Bull Bragantino. Jogando em Bragança Paulista, o Timão foi derrotado por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Artur, na segunda etapa de jogo. Comum em início de temporada, o Corinthians teve bastante dificuldade de criar jogadas e levou pouco perigo aos donos da casa, que entraram com muita disposição. Cássio foi o destaque da equipe e fez boas defesas, evitando uma vantagem maior da equipe da casa. Na quarta-feira, o Corinthians entra em campo contra o água Santa pela segunda rodada do estadual. O Bragantino visita o São Bernardo, às 19 horas.

A primeira etapa foi bem morna em Bragança Paulista. O Bragantino frequentava mais o campo de ataque e foi o dono das melhores oportunidades. Por outro lado, o Corinthians era bastante pragmático. Era lento nas trocas de passes e raramente chegava na área do adversário. Cássio fez uma grande defesa em uma cabeçada certeira de Sorriso, que voltou a assustar o Timão em outra cabeçada, que parou na trave. O time comandado por Fernando Lázaro só finalizou pela primeira vez aos 40 minutos com Róger Guedes. O lance não ascendeu a equipe, que seguiu pouco inspirada. No fim do primeiro tempo, Cássio ainda defendeu mais uma cabeçada, após Juninho Capixaba e Alerrandro subirem sozinhos e cabecearem para o gol. O Timão foi obrigado a fazer uma substituição: Fausto Vera saiu e deu lugar a Cantillo. O segundo tempo começou devagar, mas logo ganhou em emoção. O Corinthians assustou em chute de Róger Guedes, que fez Cleiton se esticar todo para defender o arremate. Cássio ainda voltou a trabalhar em tentativas de Alerrandro, cara a cara com o goleiro, e Sorriso. Destaque pelo lado do Braga, Artur recebeu de Hurtado e colocou os donos da casa na frente do placar. Logo depois, Róger Guedes mandou a bola por cima do gol. O Timão seguiu com dificuldades para se infiltrar na defesa do Braga, que administrou o resultado e saiu com os três pontos na estreia.