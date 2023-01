Arsenal vence clássico contra o Tottenham por 2 a 0 e amplia vantagem na liderança do Inglês

Gunners abriram oito pontos de vantagens para o Manchester City, segundo colocado da competição

EFE/EPA/Neil Hall Arsenal derrotou o rival Tottenham no clássico londrino



O Arsenal conseguiu uma vitória importante no clássico contra o Tottenham. Jogando n casa do maior rival, os Gunners venceram por 2 a 0 a aumentaram sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Lloris contra e Odegaard fizeram os gols do jogo, ainda na primeira etapa. A vantagem agora é de oito pontos para o Manchester City: 47 pontos contra 39. Os Spurs seguem em quinto, com 33 pontos. Na quinta-feira (19), o Tottenham visita o Manchester City, às 17 horas. Já o Arsenal encara o outro Manchester, o United, no domingo (22), às 13h30, ambos pelo Campeonato Inglês. A partida ficou marcada pelo retorno de Richarlison aos gramados. Ele entrou no segundo tempo e não conseguiu reverter o placar para o Tottenham. Ele ainda se envolveu em uma confusão, quando bateu boca com o goleiro Ramsdale após o apito final. Houve um princípio de tumulto, mas logo foi controlado.

Em outro jogo da rodada, o Chelsea venceu o Crystal Palace por 1 a 0 e voltou a vencer após três jogos. O gol foi marcado por Kai Havertz. A equipe de Londres chegou aos 28 pontos com a vitória, mas permanece na décima posição da tabela de classificação. O Crystal Palace segue como 12º colocado, com 22 pontos.