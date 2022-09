Inter e Corinthians empatam primeira final e Beira-Rio recebe maior público da história do futebol feminino

Mais de 36 mil pessoas assistiram ao duelo decisivo entre gaúchas e paulistas, pelo Campeonato Brasileiro; partida de volta será no próximo sábado, na Neo Química Arena

Miguel Noronha/Futura Press/Estadão Conteúdo Internacional e Corinthians ficaram no 1 a 1 no primeiro confronto da decisão do Brasileiro



Internacional e Corinthians fizeram neste domingo, 18, o primeiro duelo da final do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo no Beira-Rio terminou com empate por 1 a 1 e marcou o maior público da história do futebol feminino no Brasil: 36.330 pessoas. Em campo, o jogo foi equilibrado. Empurrado pela sua torcida, o Colorado terminou o primeiro tempo em vantagem com direito à “lei da ex”: Milene, que fez sucesso com a camisa corintiana entre 2018 e 2019, abriu o placar aos 32 minutos. O Timão empatou aos 13 do segundo tempo: Tarciane lançou Jheniffer, que tocou na saída da goleira Mayara. O time gaúcho perdeu Isabela, expulsa, aos 41 minutos. Com uma a mais, a equipe paulista pressionou e acertou a trave, mas não conseguiu a virada. O jogo de volta será realizado no próximo sábado, 24, na Neo Química Arena. Se houver nova igualdade, o título será decidido nos pênaltis. Campeão em 2018, 2020 e 2021, o Corinthians busca o tetracampeonato. Já o Inter nunca foi campeão brasileiro feminino.