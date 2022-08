Corinthians parabeniza Palmeiras pelo aniversário de 108 anos: ‘Maior Derbi do mundo’

Além de recebe homenagens de diversos ídolos, o Verdão também foi parabenizado pelo principal rival

Reprodução/Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras e Corinthians se enfrentaram três vezes nesta temporada



O Palmeiras está completando 108 anos de existências nesta sexta-feira, 26. Além de recebe homenagens de diversos ídolos, o Verdão também foi parabenizado pelo principal rival, o Corinthians. Através de sua conta do Twitter, o Timão congratulou o Alviverde e ainda exaltou o clássico paulista, popularmente conhecido como “Dérbi”. “Parabéns pelos 108 anos, Palmeiras. Vida longa ao maior Dérbi do mundo!”, escreveu o clube do Parque São Jorge. Logo em seguida, a administração de Leila Pereira respondeu. “O maior Derby de todos e podemos provar. Obrigado, Corinthians!”, agradeceu. Nesta temporada, os rivais se enfrentaram em três oportunidades, sendo uma pelo Paulistão e duas pelo Brasileiro. Em todas, o time de Abel Ferreira deixou o campo com a vitória.