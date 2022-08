Um mês após acidente com vítima fatal, Renan é anunciado em time dos Emirados Árabes

Em vídeo publicado nas redes sociais, o defensor aparece recebendo a camisa 13 do Shabab Al-Ahli

Reprodução/Twitter/@Shabab_AlAhliFC Renan, ex-Palmeiras e Red Bull Bragantino, foi anunciado em time dos Emirados Árabes



Pouco mais de um mês após se envolver em um acidente de trânsito em Bragança Paulista (SP) e matar um motociclista de 38 anos, o zagueiro Renan foi anunciado como novo reforço do Shabab Al-Ahli, clube sediado em Dubai e que disputa a primeira divisão dos Emirados Árabes Unidos. Em vídeo publicado nas redes sociais, o defensor aparece recebendo a camisa 13 da equipe, que começará a próxima temporada enfrentando o Sharjah, no dia 3 de setembro. A contratação do time do Oriente Médio só foi possível graças à Justiça brasileira, que autorizou o jovem a sair do Brasil para jogar em um clube do exterior. Na quarta-feira da semana passada, 17, a juíza Nicole de Almeida Campos Leite Colombini atendeu o pedido dos advogados do jogador de 20 anos, que alegaram dificuldade do atleta voltar a atuar no futebol brasileiro após o episódio. Na ocasião, a Polícia Civil chegou a prender Renan, que estava conduzindo seu veículo sob influência de álcool no momento do acidente e não tinha licença para dirigir. Em seguida, Palmeiras e Red Bull Bragantino rescindiram seus vínculos com o atleta, alegando justa causa. Formado nas categorias de base do Verdão, ele chegou a ganhar duas edições da Libertadores da América pelo clube da capital e estava cedido por empréstimo ao Massa Bruta. Até o momento, a única obrigação do jovem será se apresentar à Justiça a cada quatro meses ou quando for intimado.