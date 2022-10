Corinthians repudia fala de Renata Fan após apresentadora chamar torcedores de ‘maloqueiros’; confira

Durante o programa ‘Jogo Aberto’, a jornalista afirmou que Chico Garcia, seu colega de profissão, não poderia torcer para o Timão porque ‘é um cara estudado’

Reprodução/TV Bandeirantes Renata Fan é apresentadora do 'Jogo Aberto', da TV Bandeirantes



A apresentadora Renata Fan, da TV Bandeirantes, entrou nos assuntos mais comentados do Twitter desta quinta-feira, 20, por causa de uma polêmica. Durante o programa “Jogo Aberto”, a jornalista afirmou que Chico Garcia, seu colega de profissão, não poderia torcer para o Corinthians porque “não é maloqueiro” e é um cara “estudado”. “Você não é maloqueiro. Você é um cara estudado. Você quis ser corintiano para agradar a esposa? Não combina”, disparou, ao falar sobre a final da Copa do Brasil 2022. Após a repercussão, o Timão emitiu um comunicado para defender a torcida e repudiar as declarações. “O Corinthians, time do povo, lamenta e repudia as declarações preconceituosas da apresentadora Renata Fan e reforça o orgulho do nosso maior patrimônio: uma torcida apaixonada e Fiel”, rebateu. Procurada pela reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria da TV Bandeirantes ainda não se manifestou. Caso o faça, a matéria será atualizada. Renata Fan, por sua vez, também não se pronunciou.

O episódio, vale lembrar, não é o primeiro envolvendo a apresentadora e o clube do Parque São Jorge. Em 2018, o centroavante Jô, então no Corinthians, acusou a jornalista de ter sido comparado a um ladrão. Na ocasião, Renata Fan estava criticando o centroavante por não admitir que havia feito um gol com a mão. “Eu pergunto para você, Denilson: ‘Você roubou o meu anel?’. Você vai falar: ‘Renata, claro que não’. Aí uma câmera na minha casa mostra que você roubou. Aí eu falo assim: ‘Não, Denílson, mas a câmera da minha casa mostra você pegando meu anel’. Aí você fala: ‘Ah, é mesmo, roubei’. Então, o que a gente está falando é de ter iniciativa, de falar a verdade sempre, não porque os outros estão pressionando”, declarou. O atleta corintiano chegou a mover um processo contra a apresentadora, pedindo uma indenização por danos morais.

Que fala triste da Renata Fan. Que visão preconceituosa. pic.twitter.com/GFtOIsc13b — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 20, 2022