Fagner explica pênalti perdido e lamenta vice do Corinthians na Copa do Brasil: ‘Sensação ruim’ 

RUANO CARNEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner perdeu um pênalti na disputa entre Flamengo e Corinthians pelo título da Copa do Brasil 2022



Fagner foi um dos vilões do Corinthians no vice-campeonato na Copa do Brasil 2022, diante do Flamengo, no Maracanã. Na disputa por pênaltis, o lateral direito exagerou na força da batida, mandando a bola no travessão do goleiro Santos. Em entrevista ao Grupo Jovem Pan, o ídolo da Fiel lamentou a derrota, mas explicou que não mudou a maneira de cobrar a penalidade. “Sensação ruim pela partida e competição que fizemos. Infelizmente, não foi o resultado que gostaríamos. Queria que a bola entrasse, mas são coisas que acontecem no futebol. Agora é levantar a cabeça e continuar trabalhando para terminar o Brasileiro da melhor forma possível”, introduziu. “Dos últimos pênaltis que eu bati, todos foram fortes. Pode pegar as cobranças contra Retrô, Guarani e o de hoje… Todos foram desta maneira. Então, infelizmente, a bola subiu um pouco mais e pegou na trave”, completou o ala.