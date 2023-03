Corinthians, Santos e São Paulo podem não jogar a Copa do Brasil 2024; confira os cenários

CBF mudou as regras de classificação para a competição e fortaleceu os campeonatos estaduais

Reprodução/CBF Copa do Brasil é uma das competições mais cobiçadas pelos clubes brasileiros



Eliminados do Campeonato Paulista precocemente, Corinthians, Santos e São Paulo podem ficar de fora da disputa da Copa do Brasil 2024. Isto porque, em dezembro do ano passado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou as regras de classificação para a competição. Ao invés de utilizar o ranking nacional de clubes, a entidade fortaleceu os campeonatos estaduais. A partir da próxima edição, o torneio terá 92 participantes, sendo que 80 vagas serão distribuídas entre as federações estaduais. As outras 12 ficarão com os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série B do Brasileirão e com as equipes classificadas para a Copa Libertadores. Assim, a Federação Paulista de Futebol (FPF) tem direito a 6 vagas, sendo cinco para os melhores do Paulistão de 2023 (Palmeiras, Ituano, Água Santa, Red Bull Bragantino e São Bernardo), além do vencedor da Copa Paulista deste ano.

Corinthians, Santos e São Paulo, desta forma, precisam ganhar a Copa Paulista ou a Copa do Brasil de 2023 para participar do torneio em 2024. A outra alternativa mais acessível, no entanto, é ficar entre os classificados para a Libertadores 2024 via Brasileirão – os seis melhores vão ao campeonato continental. Por fim, os times paulistas também podem garantir vaga na competição nacional via Conmebol. Caso consiga o bi da Libertadores, o Timão também alcançará seu objetivo da Copa do Brasil. O Peixe e o Tricolor, por sua vez, vão disputar a Copa Sul-Americana, torneio que também dá vaga para o principal torneio da América do Sul.