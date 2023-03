Ituano surpreende, vence Corinthians nas penalidades e vai à semifinal do Paulistão

Galo de Itu, azarão do mata-mata, enfrentará o Palmeiras na próxima fase do Estadual

RENAN MELO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ituano venceu o Corinthians nas penalidades



O Ituano surpreendeu na tarde deste domingo, 12, ao vencer o Corinthians nas penalidades e avançar à semifinal do Campeonato Paulista em plena Neo Química Arena – mais de 43 mil pessoas compareceram no estádio. Após Raí Ramos abrir o placar com um golaço, Paulinho empatou ainda na etapa inicial. No segundo tempo, o Timão insistiu e tentou a virada, mas parou na trave e nas defesas de Jefferson Paulino. O goleiro, inclusive, brilhou na disputa de pênaltis, defendendo as cobranças de Fagner e Fábio Santos – o Galo de Itu ganhou por 7 a 6. Com o resultado, a equipe interiorana avança e enfrenta o Palmeiras na próxima fase, no Allianz Parque – o confronto acontecerá na semana que vem.

Como foi o jogo

O Ituano não se intimidou com a arena lotada e se impôs no primeiro tempo. Além de trocar passes em velocidade, o time do interior incomodou bastante utilizando o lado direito de seu ataque. Por ali, o Galo saiu na frente aos 26 minutos, com um golaço de Raí Ramos. De longa distância, o jogador acertou uma linda finalização, surpreendo o goleiro Cássio. Imediatamente, o Corinthians buscou uma reação. Primeiro, Adson acertou o travessão em uma batida sem ângulo. Depois, Paulinho apareceu na área para tocar de cabeça e deixar tudo igual, aos 35 minutos. No retorno do intervalo, o Timão conseguiu uma recuperação e teve as principais chances. O goleiro Jefferson Paulino e a trave, entretanto, fizeram com que a decisão terminasse empatada. Nas penalidades, quem levou a melhor foi o Ituano. Apesar de Raí e Mário Sérgio desperdiçarem suas penalidades, Fábio Santos, Fagner e Gil perderam para o clube do Parque São Jorge.