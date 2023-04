Corinthians vence clássico contra o Palmeiras e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro feminino

Jogo teve duas viradas e pênalti perdido no último minuto; Palestrinas estão em 5º na tabela

Reprodução/ Rodrigo Gazzanel Corinthians e Palmeiras fizeram grande clássico para fechar a 7ª rodada do Brasileirão feminino



O derby entre Corinthians e Palmeiras na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino foi bem animado. Nesta segunda-feira, 17, na Fazendinha, os rivais brigavam pela ponta da tabela e as Brabas do Timão venceram por 3 a 2. Quem saiu na frente foram as donas da casa. Aos seis minutos, Vic Albuquerque cabeceou para o gol e abriu o placar. O Palmeiras não se abalou e foi pra cima. Aos 29, elas empataram com belo gol de Lorena. Não demorou e aos 38, Camilinha virou para as alviverdes, de cabeça. No segundo tempo, o Corinthians voltou melhor e logo aos três minutos, Tamires deixou tudo igual de novo. A partida ficou bem animada e aberta. Até que aos 41, Tarciane cabeceou para o gol, a bola bateu na trave e voltou na mão da goleira Tapia, que desviou para o gol e recolocou o Corinthians em vantagem. No último minuto, o árbitro marcou pênalti para as corintianas. Millene foi para a cobrança e jogou pra fora. O resultado mantém a invencibilidade das Brabas no Brasileirão e elas retomam a liderança com 19 pontos, um à frente da Ferroviária e Flamengo que têm 18. O Palmeiras se mantém em 5º. No próximo domingo, as Palestrinas jogam contra o Atlético-MG no domingo, dia 22, às 18h (horário de Brasília) e o Corinthians viaja para enfrentar o Internacional na segunda-feira, dia 24.