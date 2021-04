Corinthians vence o Ituano por 2 a 0 e segue na liderança do Grupo A do Paulistão

Os gols do time de Vagner Mancini foram marcados por Jô e Otero; equipe soma 18 pontos conquistados em nove jogos

ALEXANDRE LOUREIRO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Otero marcou o primeiro gol do Corinthians no jogo



O Corinthians venceu o Ituano por 2 a 0 e seguiu na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. A partida foi disputada na noite deste domingo, 18, na Neo-Química Arena, e foi válido pela 6ª rodada do torneio. Com o resultado, o time de Vagner Mancini chegou aos 18 pontos em nove jogos Os gols da equipe mandante foram marcados pelo meio-campista Otero e pelo atacante Jô. O primeiro tento da partida saiu no final do primeiro tempo, quando Otero cabeceou para o gol após cruzamento de Léo Natel. Na segunda etapa, o Corinthians voltou atacando e conseguiu o gol que fechou o placar depois que Jô completou cruzamento rasteiro de Camacho. O jogo ainda teve um pênalti para o Ituano anulado pelo VAR. O próximo jogo do Corinthians pela competição está marcado para o próximo domingo e será contra o Santos na Vila Belmiro. Já o Ituano recebe o São Paulo no mesmo dia.