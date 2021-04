Palmeiras empata com o Botafogo-SP em 0 a 0 e amplia série sem vitórias

No momento, o time de Abel Ferreira ocupa a terceira posição do Grupo C com 9 pontos enquanto a equipe de Ribeirão Preto é a terceira colocada do grupo A com 6 pontos

Cesar Greco Time de Abel Ferreira até tentou, mas não conseguiu sair com os três pontos



O Palmeiras empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 0 a 0 e ampliou sua série sem vitórias. O jogo foi disputado na noite deste domingo, 18, no estádio Santa Cruz e foi válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o Palmeiras, que entrou em campo com um time misto, não conseguiu criar chances o suficiente, sendo parado por um Botafogo fechado e apostando nas bolas aéreas. Na segunda etapa, os comandados de Abel Ferreira foram ao ataque, mas viram o Botafogo quase sair na frente, o que não aconteceu graças a uma grande defesa de Weverton. O próximo jogo do Palmeiras no Paulistão está marcado para o dia 23 de abril contra o Guarani em Campinas. Já o Botafogo enfrenta o Mirassol na quarta-feira, 21. No momento, o time da Pompeia ocupa a terceira posição do Grupo C do Campeonato Paulista com 9 pontos enquanto a equipe de Ribeirão Preto é a terceira colocada do grupo A com 6 pontos.