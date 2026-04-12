Corinthians x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Jovem Pan A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília)



Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (12), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de Nilson Cesar, comentários de Vampeta e Fabio Piperno, além de reportagem de Victor Boni e Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui