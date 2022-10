Flamengo domina a seleção da Libertadores 2022; confira 

Ao todo, o Rubro-Negro carioca emplacou seis jogadores no time ideal, além de Dorival Júnior como melhor treinador

Luis Acosta / AFP Jogadores do Flamengo celebram conquista da Libertadores, em Guayaquil, no Equador



Campeão da Libertadores da América 2022, o Flamengo dominou a seleção do torneio, divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), na tarde desta segunda-feira, 31. Ao todo, o Rubro-Negro carioca teve seis jogadores no time ideal, sendo eles: Santos, David Luiz, Giorgian De Arrascaeta, Éverton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Pedro – o último foi escolhido o craque da competição. Além deles, a equipe flamenguista também emplacou Dorival Júnior como melhor treinador do campeonato. Derrotado na decisão, o Athletico-PR foi representado com Thiago Heleno e Vitor Roque. Já o Palmeiras, que parou na semifinal, ainda colocou Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa na relação. Intruso, o meio-campista Jansen, do Vélez Sarsfield, é o único que não atua em uma equipe brasileira. Veja a escalação abaixo.