Palmeiras instalará telão no Allianz Parque em jogo decisivo do Brasileirão

Estádio receberá dois shows no próximo final de semana e o palco foi montado no setor Gol Norte

Reprodução/ Palmeiras Final do Campeonato Paulista também teve telão no setor do Gol Norte



Assim como na final do Campeonato Paulista 2022, o Palmeiras instalará um telão no Allianz Parque, atrás do Gol Norte, para que a torcida consiga acompanhar o jogo decisivo contra o Fortaleza, que pode render o 11º título do Campeonato Brasileiro para o clube. Os shows ‘Amigos 20 anos’ (Chitãozinho & Xororó, Leonardo e Zezé Di Camargo & Luciano), no sábado, e de Michael Bublé (domingo) acontecerão no estádio no próximo fim de semana e o palco já está montado. O setor teve 25% dos ingressos reduzidos para receber os torcedores. Será um megatelão atrás do palco e dois telões laterais na área bloqueada. A retransmissão não terá narração ou áudio. O recurso foi utilizado na goleada contra o São Paulo, por 4 a 0, e que rendeu o título paulista para o alviverde. Apenas sócio-torcedores Avanti poderão reservar o ingresso gratuito para o jogo. A partida está marcada para 21h45 (horário de Brasília), de quarta-feira, 2. Basta uma vitória para o título do Brasileiro.