Corinthians pode voltar para a zona de rebaixamento do Brasileiro nesta segunda; veja como

Timão caiu na tabela de classificação após a derrota para o Red Bull Bragantino, em plena Neo Química Arena

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Luxemburgo está pressionado no comando do Corinthians



O drama do Corinthians pode ficar ainda pior nesta segunda-feira, 3, com o complemento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Após a derrota para o Red Bull Bragantino, em plena Neo Química Arena, o Timão (12 pontos) foi ultrapassado pelo Cuiabá (13), que venceu o Santos no último domingo. Em 16º lugar na tabela de classificação, o Alvinegro ainda tem a possibilidade de retornar à zona de rebaixamento. Para isso, basta o Goiás (11) derrotar o Coritiba, no Serrinha, a partir das 20 horas (de Brasília). Caso isso aconteça, o clube do Parque São Jorge cairá para a 17ª posição e entrará na zona da degola novamente – até o momento, os paulistas já terminaram quatro rodadas entre os quatro últimos do torneio. Em crise, os corintianos somam apenas três vitórias em 13 partidas na competição.