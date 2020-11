Andrés Sanchez detona a arbitragem e promete ir à CBF: ‘Pênalti absurdo’

Veja a declaração do presidente do Timão após a eliminação da Copa do Brasil

Reprodução/Corinthians Andrés Sanchez durante a entrevista coletiva virtual sobre a venda dos naming rights do estádio do Corinthians



A eliminação do Corinthians para o América-MG nas oitavas da Copa do Brasil, em Minas Gerais, na última quarta-feira, 4, foi polêmica. O Coelho conseguiu o empate em 1 a 1, que garantiu a sua classificação, após um pênalti marcado por Wagner do Nascimento Magalhães – o árbitro anotou a infração após um toque de mão do lateral corintiano Lucas Piton. Através do Twitter, Andrés Sanchez, mandatário do Alvinegro paulista, detonou a arbitragem e prometeu levar uma reclamação formal à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Não vai ficar barato. Vou à CBF levar o protesto do Corinthians por esse pênalti absurdo e farei questão de ouvir o áudio da conversa do VAR. Arbitragens como essa de ontem não tem cabimento”, escreveu o presidente do Corinthians nas redes sociais, na tarde desta sexta. O Corinthians acabou deixando a competição com o empate devido ao resultado do primeiro jogo. Na partida de ida, na Neo Química Arena, o Timão acabou sendo derrotado por 1 a 0. Agora, a única competição que resta ao time de Fernando Diniz é o Campeonato Brasileiro – atualmente, a equipe é a 11ª colocada.