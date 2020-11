Copa do Brasil: Corinthians leva empate do América-MG e é eliminado

Jogo no Independência terminou em 1 a 1; partida de ida tinha sido 1 a 0 para o Coelho

RODNEY COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO América-MG e Corinthians empatam no Independência



O Corinthians viajou até Minas Gerais para enfrentar o América-MG no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, disputado na NeoQuímica Arena na semana passada, terminou 1 a 0 para a equipe mineira e forçou o Corinthians a marcar dois gols de diferença para se classificar à próxima fase. O primeiro tempo ficou amarrado no meio do campo e as grandes chances foram dos donos da casa. Ainda nos minutos iniciais, o Corinthians perdeu Cazares, que saiu com lesão muscular e deu lugar a Everaldo.

No retorno do intervalo o treinador Vagner Mancini trocou o meio campo. Xavier e Ederson saíram para a entrada de Gabriel e Cantillo. O jogo voltou quente. Everaldo e Diego se estranharam por um lateral e começou um princípio de confusão. Os dois levaram cartão amarelo. Com uma postura mais ofensiva, Davó sofreu pênalti aos nove minutos e Fágner converteu, abrindo o placar no Independência. Aos 23 minutos, a zaga recuou errado e Ademir chutou para o gol, mas Fágner chutou para longe e evitou o empate. Na jogada seguinte, Ademir voltou a empurrar a bola pras redes, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Aos 36 minutos, o juiz marcou pênalti para o América-MG após toque de mão de Leo Piton. Rodolfo converteu e empatou o jogo em 1 a 1. A partida terminou assim e o Corinthians foi eliminado da competição. Com o resultado, o América-MG se junta a São Paulo, Cuiabá, Internacional, Flamengo e Ceará nas quartas de final da Copa do Brasil.