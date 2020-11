Vampeta pede ‘limpa’ no Corinthians após eliminação na Copa do Brasil; assista

Confira o que o Velho Vamp falou após mais uma eliminação do Timão

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/RODNEY COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vampeta criticou o elenco do Corinthians após a eliminação na Copa do Brasil



O Corinthians novamente não empolgou, acabou ficando no empate 1 a 1 em com o América-MG e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil. No programa Fim de Jogo, do Grupo Jovem Pan, o ex-jogador do Timão e comentarista criticou o elenco alvinegro após mais um resultado negativo. No entendimento do Velho Vamp, uma reformulação no elenco precisa acontecer para a equipe voltar a ser competitiva.

“Quando você é eliminado, não tem essa se jogou bem ou jogou mal. E nem jogou muito! O Corinthians, na verdade, não jogou nada. O juiz foi muito bem nas duas marcações de pênalti. Agora é juntar os cacos e focar no Brasileiro. É o que estou falando: vai ter eleição e precisa reformular esse plantel porque não cria nada. São jogos atrás de jogos sem jogar nada. Com a chegada do Mancini, o time ganhou três partidas no Brasileiro, mas jogando super mal. Então, é juntar os cacos porque só tem uma competição e precisa mirar alguma coisa na tabela no Brasileirão”, disse Vampeta.

O Corinthians, agora, volta a concentrar sua atenção no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, o time visita o Atlético Goianiense e tenta se aproximar do pelotão de cima – atualmente, o Alvinegro paulista é o 11º colocado, com apenas 24 pontos somados em 19 rodadas disputadas.