Andrés Sanchez dispara contra Gobbi: ‘Se ele ganhar, o Corinthians vira um Cruzeiro’

Confira as declarações polêmicas do atual mandatário do Timão

Montagem sobre fotos/Reprodução/NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO/@mariogobbioficial Andrés Sanchez atacou o opositor Mário Gobbi durante entrevista



Andrés Sanchez falou na última segunda-feira, 2, sobre as eleição presidencial do Corinthians, marcada para o dia 28 de novembro deste ano. Apoiando Duílio Monteiro Alves, o mandatário atacou Mário Gobbi, candidato da oposição e também ex-presidente do Timão. De acordo com o dirigente, se o seu rival vencer o pleito, o Alvinegro poderá viver uma situação tão dramática quanto a do Cruzeiro, que está na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro e amargar dívidas estratosféricas.

“Se ele voltar, vira mesmo (um Cruzeiro). Ele fica falando merda, ouve merda. Põe ele aí num debate comigo, vamos discutir”, disparou Andrés em entrevista ao Arena SBT, programa da emissora de Silvio Santos. Fora Duílio e Gobbi, Augusto Melo é outro dirigente que concorre à presidência do Corinthians.

Andrés também comentou os seus últimos dias à frente do Alvinegro paulista. “A Arena custou R$ 985 milhões e estamos acertando. Nos próximos dias, 70% a 80% da Arena vai voltar pra dentro do clube, vamos pagar tudo e mais uma vez vou deixar certo para o próximo presidente”, disse o presidente, ao ser perguntado sobre a situação da Neo Química Arena.

O atual mandatário ainda falou sobre o motivo do Corinthians não ter procurado um treinador estrangeiro após a demissão de Tiago Nunes – o clube acabou fechando com Vagner Mancini, que estava no Atlético-GO. “Eu não gosto de trabalhar com treinador estrangeiro, leva um tempo, tivemos uma experiência com Passarella. Infelizmente, é isso, tem que ganhar. Ganhou é bom”, comentou. “É igual o Maurício (Galiotte), foi contratar um técnico que ele deve ter pesquisado no Google”, completou.