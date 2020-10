Corinthians anuncia afastamento de Sidcley até o fim do empréstimo

Como a devolução do atleta para o time da Ucrânia não está prevista em contrato, o Timão vai ter de manter o pagamento dos salários do jogador até o fim do compromisso com o clube de Parque São Jorge.

Reprodução / Twitter Sidcley foi afastado do Corinthians



O Corinthians anunciou nesta sexta-feira, 30, que o lateral-esquerdo Sidcley será afastado do restante do elenco. Emprestado pelo Dínamo de Kiev, o jogador continuará treinador no CR Dr. Joaquim Grava até 31 de dezembro deste ano, data em que seu vínculo com o Alvinegro acabar. Como a devolução do atleta para o time da Ucrânia não está prevista em contrato, o Timão vai ter de manter o pagamento dos salários do jogador até o fim do compromisso com o clube de Parque São Jorge.

Em sua segunda passagem pelo Corinthians, que começou em janeiro, Sidcley não conseguiu entrar em forma e só atuou em 19 partidas, sem marcar gols. Seu empréstimo custou US$ 500 mil (cerca de 2,8 milhões, no câmbio atual). O Corinthians teve dificuldades para pagar este valor, chegou a ser acionado na Fifa pelo Dínamo de Kiev, mas conseguiu fazer um acordo e afirma ter quitado a dívida. Sidcley foi um dos jogadores que falharam no gol do América-MG, quarta-feira, na Neo Química Arena, na derrota no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota, por 1 a 0, o técnico Vagner Mancini afirmou que não iria “assistir passivamente” e anunciou mudanças na equipe. Para a lateral-esquerda, o técnico corintiano conta com Fábio Santos e Lucas Piton.

*Com informações do Estadão Conteúdo