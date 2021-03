Andrés Sanchez: ‘O futebol tem que parar quando fechar igrejas e o transporte público’

Em contato com a reportagem da Jovem Pan, o ex-presidente do Corinthians disse ser contra a paralisação dos campeonatos estaduais

Newton Menezes/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez é ex-presidente do Corinthians



Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez se manifestou contra a paralisação do futebol durante o agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil – em São Paulo e Minas Gerais, por exemplo, os Estaduais foram proibidos. Em contato com o repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o dirigente afirmou que é incoerente vetar a prática do esporte enquanto outras atividades estão funcionando. “Só acho que o futebol tem que parar quando fechar igrejas e transporte público”, disse Andrés, que deixou o cargo no final do ano passado.

A opinião de Andrés Sanchez não é exceção no meio do futebol. Em vídeo vazado nesta terça-feira, 23, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, disse em conversa com presidentes de alguns clubes que a interrupção dos campeonatos será muito prejudicial aos cofres. Enquanto isso, as federações estaduais lutam para poder continuar as partidas em outros locais. A FPF, por exemplo, conseguiu negociar com a Prefeitura de Volta Redonda, munícipio do Rio de Janeiro, a realização de duas partidas do Campeonato Paulista nesta semana.