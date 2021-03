FPF troca leitos de UTI por realização de jogos do Paulistão em Volta Redonda

A Federação Paulista de Futebol conseguiu transferir as partidas entre Corinthians x Mirassol e São Bento x Palmeiras para o município após se comprometer a doar equipamentos para a instalação de 10 leitos de UTI

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Palmeiras comemoram gol diante do São Caetano



A Federação Paulista de Futebol (FPF) conseguiu transferir para Volta Redonda, no Rio de Janeiro, as partidas entre Corinthians x Mirassol e São Bento x Palmeiras, válidas pelo Campeonato Paulista 2021 – ambos serão realizados no Estádio Raulino de Oliveira. Na negociação com a Prefeitura local, a entidade se comprometeu a doar 10 monitores e 10 respiradores, equipamentos que serão usados para a instalação de 10 leitos de UTI, ajudando no combate à pandemia da Covid-19 no município. A informação foi confirmada à reportagem do Grupo Jovem Pan na tarde desta terça-feira, 23.

A partida entre Corinthians e Mirassol, válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista, ficou marcada para começar as 21 horas (de Brasília) desta terça-feira. Já o confronto entre São Bento e Palmeiras, inicialmente, também aconteceria hoje, mas uma mudança na programação colocou o duelo para quarta-feira, 24, a partir das 21h30. A Federação Paulista, em contrato com a Jovem Pan, não descartou que pode negociar outras partidas do Estadual com a Prefeitura de Volta Redonda. Em São Paulo, a prática esportiva coletiva está proibida durante a fase emergencial, válida de 15 a 30 de março.