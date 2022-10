Ansioso, presidente do Corinthians diz que título da Copa do Brasil é ‘objetivo do ano’

Delegação corintiana deixou o hotel na zonal sul do Rio de Janeiro duas horas antes da partida no Maracanã

Reprodução/ SporTV Duílio partiu com o time no ônibus rumo ao Maracanã



Com a proximidade do início da decisão desta quarta-feira, 19, entre Flamengo e Corinthians pelo título da Copa do Brasil, a ansiedade aumenta em ambos os lados. Ao sair do hotel em direção ao estádio, o presidente corintiano Duílio Monteiro deu uma entrevista tímida ao SporTV. Perguntado se estava ansioso, ele foi direto. “É um jogo muito grande, estou muito feliz de estar aqui essa noite, e de ter a fiel do nosso lado. É uma final nacional, com o Flamengo, no Maracanã, tem todos os ingredientes para um grande jogo. E a ansiedade é normal, é o objetivo do ano conquistar um título deste tamanho. Vai ser um grande jogo, um grande espetáculo. Que tenhamos uma festa bonita”. O presidente foi com o time no ônibus, ao lado de Alessandro, gerente de futebol do clube.