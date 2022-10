Ônibus da torcida organizada do Corinthians é apedrejado em chegada ao Maracanã

Torcida passou por revista de 5h na estrada e enfrenta dificuldades para entrar no estádio

Reprodução/ Twitter @silvapcaique Cerca de cinco ônibus da torcida organizada do Corinthians foram atingidos por pedras



Faltando três horas para a final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, o clima de tensão cerca o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os torcedores da equipe paulista fretaram alguns ônibus para empurrar o time e, um deles foi apedrejado na chegada ao estádio. No local da decisão, o jornalista da JP Caique Silva filmou o buraco em uma das janelas e, pelo menos outros cinco veículos também foram atingidos. Ao todo, 3.800 corintianos estarão nas arquibancadas. Os ônibus atrasaram após passarem por uma revista de cinco horas na estrada. Cenário parecido aconteceu com os rubro-negros na semana passada. A decisão começa às 21h45, com transmissão do SporTV e TV Globo.