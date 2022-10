Manchester United vence o Tottenham por 2 a 0 e sobe na tabela do Inglês

O brasileiro Fred foi destaque na partida com um gol e uma assistência

Reprodução/ Twitter Manchester United United venceu em casa e empolgou a torcida para uma recuperação na temporada



A freguesia se mantém pelos lados da Inglaterra. Nesta quarta-feira, 19, o Manchester United venceu o Tottenham por 2 a 0 na 12ª rodada da Premier League e subiu na tabela da competição. Depois de um início conturbado de campeonato, os Red Devils são 5º na tabela, quatro pontos atrás do próprio Tottenham que é o 3º colocado. A partida no Old Trafford teve um primeiro tempo mais truncado e os gols só saíram na segunda etapa. Aos 2 minutos, Fred abriu o placar e aos 24, Bruno Fernandes aproveitou uma sobra do brasileiro e bateu colocado, ampliando o marcador. O português ainda fez mais um, mas a arbitragem anulou o lance. Na próxima rodada, o United enfrenta o Chelsea (4º colocado) e o Tottenham joga contra o Newcastle.