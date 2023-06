Após classificação na Copa do Brasil, Corinthians perde para o América-MG no Brasileiro

Fábio Santos ainda perdeu um pênalti nos minutos finais da partida; Timão volta a campo pela Libertadores

ÁTILA KASSIUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Coelho venceu o Corinthians, mas ainda se mantém na zona de rebaixamento



Com apenas três mudanças do jogo decisivo contra o Galo e sem Renato Augusto, o Corinthians jogou contra o América-MG neste sábado, 3, e perdeu por 1 a 0 pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Independência começou com bola na trave para o Timão, de Roger Guedes, e quase não teve emoções além disso. No segundo tempo, Aos 24 minutos, o VAR acionou o juiz para verificar uma bola na mão dentro da área do zagueiro corintiano Caetano. Daronco confirmou a infração. Danilo Avelar foi para a cobrança e converteu. Mais tarde aos 42 minutos, Renato Marques bateu com desvio e ampliou para 2 a 0. Na sequência, o juiz marcou pênalti para o Corinthians. Fábio Santos foi para a cobrança, mas chutou para fora. O resultado deixa o Corinthians em 15º na tabela, enquanto o América-MG ainda está na zona de rebaixamento. No meio da semana, o Corinthians volta a campo para enfrentar o Independiente del Valle na Libertadores. O time precisa vencer para seguir na competição. O Coelho joga contra o Millonarios na Copa Sul-Americana.