Torcedor do River Plate morre ao cair de setor do Monumental de Núñez e jogo é suspenso

Homem despencou de 15 metros de altura e morreu na hora; não há informações sobre retomada da partida

ALEJANDRO PAGNI / AFP Polícia isolou espaço na arquibancada e jogo precisou ser suspenso



Um torcedor do River Plate caiu de um dos setores mais altos do estádio Monumental de Núñez (do Sívori Alta para o Sívori Baja) e morreu neste sábado, 3, durante a partida do Campeonato Argentino contra o Defensa y Justicia. O porta-voz do SAME (Sistema de Atenção Médica de Emergência), Alberto Crescenti, disse ao ‘TyC Sports’ que a vítima é um homem de cabelo longo. “Ele morreu na hora devido a um trauma gravíssimo. Ele caiu de aproximadamente 15 metros, não havia o que fazer”, revelou. “Com a autópsia, saberemos se tinha uma lesão anterior ou se [a morte] foi um produto da queda”. De acordo com o ‘Diario Olé’, os próprios torcedores pediram aos gritos um atendimento médico. A partida estava nos 25 minutos iniciais e foi paralisada, sendo suspensa pelo árbitro com a confirmação da morte.