Após vice na Copa do Brasil, Vitor Pereira fala sobre permanência no Corinthians: ‘Vou ter essa conversa’

Logo após a derrota nos pênaltis para o Flamengo, o presidente do clube paulista, Duílio Monteiro, também falou sobre a continuidade do trabalho do técnico português

PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Técnico disse que não iria anunciar seu futuro sem conversar com a diretoria do clube



Depois da derrota nos pênaltis para o Flamengo e de amargar o vice-campeonato da Copa do Brasil, Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou sobre seu futuro à frente da equipe paulista, dizendo que ainda há indefinição sobre os próximos passos. Na entrevista coletiva pós-jogo, Pereira foi questionado sobre o assunto, dizendo que irá conversar com a diretoria do clube antes de tomar uma decisão. “(Sobre a) Minha permanência… Era o timing agora para ter uma conversa. Vou ter essa conversa com eles e depois vou dizer alguma coisa. […] Eu não vou anunciar uma coisa em público sem ter tido uma conversa com o presidente. Não posso fazer isso”, afirmou Pereira, que continuou: “Independentemente do trabalho que fazemos, não é só pensar no presente. É pensar no futuro. Eu acho que o trabalho no Corinthians tem base feita, vai ser mais forte no futuro comigo ou sem mim”. O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro, também falou sobre o futuro do português no comando do clube, reforçando que as duas partes conversarão antes de uma definição. “Estou orgulhoso da equipe. Sobre o Vitor, a gente vai conversar agora, muita gente falou que a gente iria anunciar depois do jogo. Não, a gente parou as conversas nessa reta final. Agora, a gente vai sentar com calma, conversar. A vontade do Corinthians é que ele fique, de todos nós. Agora vamos ver se é possível, no seu tempo as coisas se resolvem”, afirmou o presidente. No jogo, o Flamengo abriu placar com Pedro, mas viu o Corinthians empatar com Giuliano no fim do jogo, levando a decisão para os pênaltis, onde a equipe carioca levou a melhor.