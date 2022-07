Saiba quanto o Corinthians vai pagar para tirar Fausto Vera do Argentinos Jrs. 

O volante deve ser anunciado como novo reforço do Timão nas próximas horas

Juan BARRETO / AFP Fausto Vera, alvo do Corinthians, tem passagem pela seleção argentina sub-20



O Corinthians entrou em acordo com o Argentinos Juniors pela contratação do meio-campista Fausto Vera e deve anunciar o acordo até a próxima terça-feira, 26. Com somente 22 anos, o volante era o principal destaque do time argentino e chega cercado de expectativas de torcedores do Timão. O negócio para fechar com o jovem, no entanto, vai pesar nos cofres do Alvinegro paulista. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o clube do Parque São Jorge pagará 4,5 milhões de dólares (na cotação atual, R$ 24,3 milhões) para ter 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, caso Fausto Vera atinja metas estipuladas no contrato, o custo total pode chegar a 6 milhões de dólares (R$ 32,4 milhões). Com passagem pela seleção sub-20, o meio-campista é tratado como uma das principais promessas do país dos últimos anos.