Corinthians vira sobre o Atlético-MG e sobe para a vice-liderança do Brasileirão

Keno abriu o placar aos oito minutos de jogo, mas Fábio Santos virou com dois gols na etapa final

HEDGARD MORAES/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Fábio Santos foi decisivo para o Corinthians com dois gols



O Corinthians saiu atrás, mas conseguiu virar sobre o Atlético-MG no Mineirão na noite deste domingo, 24, em jogo da 19ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Corinthians assume a vice-liderança do Campeonato com 35 pontos, quatro atrás do Palmeiras; o Atlético-MG caiu para a quarta colocação com 32. O clube mineiro abriu o placar logo no começo: aos oito minutos de jogo, Keno bateu colocado e marcou um golaço para o time da casa. Mesmo em desvantagem, o Corinthians pouco ameaçou o gol de Everson na primeira etapa. Na etapa final, o time paulista foi ao ataque e levou perigo em chute de Roger Guedes que foi na rede pelo lado de fora. A equipe mineira exigiu grande defesa do goleiro Carlos Miguel em falta cobrada por Nacho Fernández. Então, Fábio Santos foi decisivo: primeiro, cabeceou cruzamento de Fagner e empatou; logo depois, converteu pênalti sofrido por Giovane e virou a partida. Carlos Miguel foi exigido mais uma vez antes do apito final, em bomba de Arana que conseguiu espalmar. O Corinthians se prepara agora para enfrentar o Atlético-GO pelo jogo de ida das quartas da Copa do Brasil na quarta, enquanto o Atlético-MG encara o Internacional em Porto Alegre no próximo domingo, pelo Brasileirão.