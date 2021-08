Arsenal se despede de Willian e confirma acerto com o Corinthians; confira

‘Ele partirá para uma nova oportunidade com o Corinthians, no Brasil, onde iniciou sua carreira’, informou o clube londrino

Reprodução/Twitter/Willian Willian carregando a bola em partida do Arsenal no Campeonato Inglês



O Arsenal emitiu um comunicado na tarde desta segunda-feira, 30, informando que rescindiu o contrato do meio-campista Willian, em acordo feito com os representantes do atleta. Em nota, o clube londrino agradeceu os serviços prestados pelo brasileiro e confirmou que ele irá assinar contrato com o Corinthians. “Ele tinha mais dois anos para disputar o contrato, mas após discussões positivas e construtivas recentes com ele e sua equipe, ele partirá para uma nova oportunidade com o Corinthians, no Brasil, onde iniciou sua carreira”, informou. “Todos no Arsenal desejam o futuro a Willian e sua família. A rescisão do contrato está sujeita à conclusão de processos regulatórios”, completou a diretoria dos Gunners.

Contratado em agosto de 2020 após uma excelente passagem pelo Chelsea, Willian não apresentou boas atuações em sua primeira temporada no Arsenal, somando 37 partidas, com apenas um gol e sete assistências. Apesar de ter mais dois anos de contrato com o clube londrino, o meia e seu staff optaram por mudar de ares. A princípio, a ideia seria continuar no futebol europeu. O Corinthians, entretanto, foi quem fez a proposta mais interessante, oferecendo um contrato válido até o final de 2023. A tendência, agora, é que a diretoria corintiana anuncie o atleta de 33 anos nas próximas horas.