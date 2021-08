Roger Guedes é registrado no BID e fica livre para estrear pelo Corinthians 

Desta forma, o atacante está livre para estrear pelo Alvinegro no Brasileirão, única competição que o time ainda disputa na temporada

Reprodução/Twitter/@duiliomalves Roger Guedes é um dos principais reforços do Corinthians na temporada 2021



O Corinthians anunciou na tarde desta segunda-feira, 30, que Roger Guedes foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Desta forma, o atacante está livre para estrear pelo Alvinegro no Brasileirão, única competição que o time ainda disputa na temporada. Anunciado na última sexta-feira, o jogador não entra em campo desde dezembro de 2020, quando ainda vestia as cores do Shandong Luneng, da China. Agora, a comissão técnica espera acelerar o processo de adaptação do atleta. O próximo compromisso do Timão está marcado para 7 de setembro, diante do Juventude, na Neo Química Arena.