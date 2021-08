Vampeta revela o time de Galvão Bueno, Mauro Naves, Alê Oliveira e outros jornalistas esportivos

Sem papas na língua, o comentarista do Grupo Jovem Pan ‘entregou’ Cleber Machado, Paulo Andrade, Nivaldo Prieto, Lédio Carmona, Tino Marcos, André Rizek, Fábio Sormani, Milton Leite, Nilson Cesar, Flavio Prado e vários outros profissionais da imprensa

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Rede Globo Vampeta revelou os times de Galvão, Alê Oliveira e outros jornalistas esportivos



Vampeta costuma dizer que o “Pergunte ao Vampeta”, do Grupo Jovem Pan, é um “programa de informação”. Sendo assim, na edição desta semana, questionado sobre o clube que os famosos jornalistas esportivos torcem, o pentacampeão do mundo da seleção brasileira não deixou o público “na mão” e entregou vários companheiros de profissão. Alguns, é verdade, não escondem a paixão por seu times, como o palmeirense Paulo Vinícius Coelho, do Grupo Globo, e o comentarista são-paulino Caio Ribeiro, da mesma emissora. Outros, no entanto, preferem não divulgar esse tipo de curiosidade. Abaixo, confira a lista dos profissionais e seus clubes de coração.

Cleber Machado (Globo) – Santos

Luís Roberto (Globo) – São Paulo

Maurício Noriega (SporTV) – Palmeiras

Caio Ribeiro (Globo) – São Paulo

Galvão Bueno (Globo) – Flamengo

Everaldo Marques (SporTV) – São Paulo

Milton Leite (SporTV) – Corinthians

Gustavo Villani (Grupo Globo) – São Paulo

Nivaldo Prieto (ESPN/Fox Sports) – Palmeiras

Fábio Sormani (ESPN/Fox Sports) – Santos

Paulo Andrade (ESPN/Fox Sports) – Corinthians

André Rizek (Grupo Globo) – Corinthians

Paulo Vinícius Coelho (Grupo Globo) – Palmeiras

Tino Marcos (Ex-Grupo Globo) – Flamengo

Lédio Carmona (Grupo Globo) – Vasco

Luiz Carlos Júnior (Grupo Globo) – Fluminense

Nilson Cesar (Grupo Jovem Pan) – São Paulo

Alê Oliveira (Ex-ESPN) – Palmeiras

Mauro Naves (ESPN/Fox Sports) – Corinthians

Bolívia (Desimpedidos) – Corinthians

Flavio Prado (Grupo Jovem Pan) – São Paulo

Assista ao programa na íntegra: