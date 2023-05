Artilheiro do Corinthians na temporada, Róger Guedes se aproxima de recorde na Neo Química Arena

Com a atuação diante do Fluminense, o atacante atingiu 17 gols em 28 jogos no ano, exatamente a metade dos 34 anotados pelo time alvinegro até aqui

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Róger Guedes é o artilheiro do Corinthians na temporada



Róger Guedes voltou a brilhar no último domingo, 28, ao marcar duas vezes na vitória do Corinthians sobre o Fluminense, na Neo Química Arena, em confronto válido pela oitava rodada do Brasileirão. Com a atuação, o atacante atingiu 17 gols em 28 jogos no ano, exatamente a metade dos 34 anotados pelo time alvinegro até aqui. Mais do que isso, o jogador celebra o momento mais artilheiro da carreira enquanto persegue o posto de maior goleador do estádio corintiano. Agora, o atleta é o segundo colocado no ranking de artilheiros da Neo Química Arena, inaugurada em 2014, deixando o companheiro paraguaio Ángel Romero para trás. Com 28 gols na casa alvinegra, ele atrás apenas de Jô, com 30. Restam, portanto, dois gols para alcançar o artilheiro do Brasileirão de 2017 e três para ultrapassá-lo. Guedes também é o segundo no ranking de goleadores da Arena em uma única temporada. Dos 17 gols que marcou em 2023, 13 foram em casa. Neste quesito, o líder também é Jô, que balançou as redes 17 vezes em Itaquera ao longo de 2017, ano em que foi um dos protagonistas das conquistas dos títulos paulista e brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo