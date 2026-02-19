Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Athletico-PR x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Athletico-PR x Corinthians: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • 19/02/2026 18h30
Arte/Jovem Pan Athletico-PR x Corinthians Jogo adiado da segunda rodada por conta da Supercopa

Athletico e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro . A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni no YouTube.

