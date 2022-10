Atual campeão, Corinthians estreia na Libertadores feminina com derrota para o Deportivo Cali

As Brabas abriram o placar aos 24 minutos, com Vic Albuquerque, mas as colombianas viraram o jogo em cinco minutos

Reprodução/ Twitter @SCCPFutFeminino Vic Albuquerque (foto) abriu o placar no primeiro tempo



Atual campeão, o Corinthians não estreou bem na Copa Libertadores da América feminina. Nesta quinta-feira, 13, o time perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Cali, da Colômbia, de virada. A equipe de Arthur Elias abriu o placar aos 24 minutos, com Victória Albuquerque. No fim do primeiro tempo, aos 42 minutos, Ingrid Meneses empatou e quatro minutos depois, Tatiana Ariza virou para as colombianas. No segundo tempo, o Corinthians entrou na cera do Deportivo e não conseguiu empatar o placar. Com o resultado, a equipe brasileira é a terceira do Grupo A, sem pontuar, atrás de Olimpia e do Cali que venceram seus jogos. O Always Ready também faz parte do grupo. No domingo, o Corinthians enfrenta o Always Ready às 19h15 (horário de Brasília) com transmissão do SporTV. A Ferroviária também entra em campo nesta quinta, contra o Club Ñañas Fútbol Club. Nesta sexta, o Palmeiras joga contra o Sportivo Limpeño, às 19h15.