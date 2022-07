Brasileirão: Em estreia de Yuri Alberto, Corinthians vence o Coritiba por 3 a 1

Róger Guedes, Adson e Raul Gustavo marcaram para o Timão; Luciano Castán diminuiu para o Coxa

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto estreou pelo Corinthians nesta quarta-feira, com a Neo Química Arena lotada



A noite foi de estreia no Corinthians. A equipe alvinegra teve a presença de Yuri Alberto, o novo centroavante que veio do Zenit, da Rússia, para ocupar a vaga deixada por Jô. No comando do ataque, Yuri viu a equipe vencer o Coritiba por 3 a 1, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo foi bem movimentado e bom dos dois lados. O primeiro gol saiu aos 36 minutos, com Róger Guedes batendo no cantinho. No segundo tempo, aos nove minutos, Luciano Castán empatou de cabeça. O Corinthians fez mudanças e aos 67, pouco depois de entrar em campo, Adson fez o dele e colocou o Timão em vantagem. Aos 39 minutos, Gustavo Silva cruzou na medida para Raul Gustavo cabecear e fazer 3 a 1. A vitória recoloca o Corinthians sem segundo na tabela, com 32 pontos, um atrás do Palmeiras. O Atlético-MG pode passar à frente se vencer o Cuiabá nesta quinta-feira. Na próxima rodada, Corinthins e Galo se enfrentam no domingo, dia 24, às 18h (horário de Brasília). O Coxa recebe o Cuiabá na segunda-feira, às 20h.