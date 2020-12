Boselli se despede do Corinthians: ‘Orgulhoso de ter vestido essa camisa’

Em quase dois anos representando o Timão, o atacante argentino participou de 66 partidas e marcou 16 gols

Reprodução/Corinthians Mauro Boselli está se despedindo do Corinthians



O atacante Mauro Boselli se despediu dos companheiros de Corinthians no treino desta quinta-feira, 24, no Centro de Treinamento Joaquim Grava. O argentino de 35 anos, que tem contrato válido somente até 31 de dezembro, foi homenageado pelo restante do elenco. “Me sinto orgulhoso de ter vestido essa camisa. Foi uma grande honra para mim. E faço uma menção especial a torcida do Corinthians porque eles realmente são diferentes. Espero ter representado tanto dentro quanto fora de campo. A partir de hoje o Corinthians tem um torcedor a mais e desejo todo sucesso do mundo”, escreveu o atleta em suas redes sociais.

Em quase dois anos representando o Corinthians, Boselli participou de 66 partidas, marcando 16 gols. O centroavante, no entanto, perdeu espaço após a pausa devido à pandemia da Covid-19 e não teve o seu contrato renovado pela atual diretoria. O Timão, por sua vez, treinou pela manhã visando o jogo de domingo, diante do Botafogo, às 16h, no Engenhão, no Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A grande novidade foi o meio-campista Cantillo, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita. O goleiro Cássio, que teve alta hospitalar na quarta-feira, por sua vez, continua em repouso por causa da pancada na cabeça sofrida no jogo contra o Goiás no domingo. Com isso, Walter deverá atuar no Rio. O Corinthians volta a treinar, nesta sexta-feira à tarde.