O Corinthians pode sonhar com a pré-Libertadores? Veja o que Vampeta respondeu

Timão está com apenas 5 pontos a menos que o Palmeiras, sexto colocado e primeiro time dentro do grupo de classificação para o torneio continental; assista ao debate do Esporte em Discussão desta terça-feira

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O comentarista Vampeta analisou o atual momento do Corinthians



A vitória do Corinthians sobre o Goiás fez com que o time paulista chegasse aos 36 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, apenas cinco a menos que o rival Palmeiras, sexto colocado e primeiro time dentro do grupo de classificação para a Copa Libertadores da América. O Timão, desta forma, começa a mudar a chave no Nacional, deixando a luta contra o rebaixamento para trás e pensando em voos maiores. No programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Vampeta afirmou que o Alvinegro pode, sim, sonhar com uma vaga na fase preliminar do torneio continental no ano que vem.

“A chegada do Mancini mudou muito. É só pegar os nove jogos do Tiago Nunes, os nove do Coelho e as partidas do Corinthians com o Mancini. O aproveitamento do time com o Mancini é de G4, é de Libertadores da América. O futebol vem melhorando… Já vinha jogando bem contra o São Paulo e fez uma boa partida contra o Goiás. O Mancini ajeitou a zaga, que era o ponto forte do Corinthians há alguns anos e, agora, vemos uma melhor no setor ofensivo. Quer dizer, não foi fácil vencer o Goiás, mas somou mais três pontos e chegou perto do sétimo. Ficar em sexto eu acho complicado, mas sétimo dá… E dependendo da Libertadores e da própria Copa do Brasil, dá pra sonhar com a pré-Libertadores”, disse nesta terça-feira, 22, o ex-jogador do Timão

O comentário de Vampeta tem explicação: o quinto e o sexto colocados Brasileirão vão à fase preliminar de 2021. No entanto, se algum time do G6 ganhar a atual edição da Libertadores ou da Copa do Brasil, ele já estará automaticamente garantido na próxima edição do campeonato continental, abrindo uma vaga para o sétimo colocado. Para manter a caça ao pelotão de cima, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, 27, quando visita o Botafogo, no Engenhão.

Assista ao debate abaixo: