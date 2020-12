Cássio diz que está bem após passar a noite na UTI: ‘Foi um susto’

Goleiro sofreu uma pancada na cabeça e precisou deixar a partida entre Corinthians x Goiás de maca

Reprodução/Corinthians Cássio sofreu uma pancada na cabeça na partida entre Corinthians e Goiás



O goleiro Cássio, do Corinthians, gravou um vídeo na tarde desta terça-feira, 22, informando que realizou exames no hospital São Luís, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, e que está bem. Na publicação feita na página do Timão, o arqueiro, que passou por um susto na partida contra o Goiás, disse que deve receber alta em breve. “Fala, galera. Tudo bem? Estou aqui para falar que ontem passamos por um momento de susto, mas que estou bem. Foi mais um susto mesmo. Tenho que agradecer o Departamento Médico do Corinthians e todas as pessoas envolvidas que me trouxeram para o hospital o mais rápido possível. Já me encontro bem, fiz todos os exames e não tive nenhum problema. Espero estar de volta o mais rápido possível aos treinos, ao trabalho e à minha vida normal. Quero agradecer a todos que mandaram as suas vibrações positivas. Logo, logo vou estar apto e de volta aos treinos”, afirmou.

Cássio bateu a cabeça com o atacante Vinícius, do Goiás, já no segundo tempo da partida realizada na Neo Química Arena. O goleiro corintiano ficou caído no gramado e precisou de atendimento médico. De colar cervical e em uma maca, Cássio foi direcionado para a ambulância que fica à beira do campo. Nela, seguiu para o hospital. Após vencer o Goiás, o Corinthians subiu para a nona colocação, com 36 pontos. A equipe alvinegra tem cinco a menos do que o sexto colocado, o rival Palmeiras. O G-6 ainda pode virar G-8, caso times que estão entre os seis primeiros colocados conquistem a Copa do Brasil e a Libertadores.