Brasileirão: Corinthians vence o Flamengo e confirma vaga na Libertadores 2023

Du Queiroz e Yuri Alberto fizeram os gols da vitória corintiana; Matheus França diminuiu

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Du Queiroz comemora o primeiro gol da partida ao lado de Roger Guedes



No sexto jogo entre as equipes na temporada, Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o time paulista venceu por 2 a 1. Garantido na Libertadores 2023 pelo título conquistado no fim de semana, o Flamengo foi a campo com o Time B. Precisando de mais dois pontos para confirmar sua vaga na fase de grupos do torneio intercontinental, o Corinthians teve mais posse de bola e foi quem saiu na frente aos 43 minutos com Du Queiroz. No comecinho do segundo tempo, logo aos 3 minutos, Matheus França bateu de cobertura e deixou tudo igual. Aos 29 minutos, Yuri Alberto limpou a marcação e bateu na saída do goleiro, recolocando o Timão na frente. A vitória confirma o Corinthians na fase de grupos da Libertadores 2023, sendo o 5º colocado não pode mais ser alcançado matematicamente por quem está fora do G6. Na próxima rodada, o Timão joga com o Ceará e o Flamengo enfrenta o Coritiba.