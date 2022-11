Nelson Piquet participa de protestos pró-Bolsonaro e causa indignação ao pedir ‘Lula no cemitério’

Tricampeão da Fórmula 1 foi filmado nesta quarta-feira, 2, e insinuou morte de presidente eleito

Reprodução/ Twitter Piquet apareceu ao lado de apoiador de Bolsonaro em uma das manifestações desta quarta-feira



O tricampeão mundial de Fórmula 1, Nelson Piquet foi filmado nesta quarta-feira, 02, em uma manifestação pró-Bolsonaro e contra os resultados das eleições 2022 e polemizou ao insinuar a morte do presidente eleito Luis Inácio Lula da Silva. Um apoiador colocou o vídeo nas redes sociais dizendo “Olha com quem eu estou aqui”. Nelson ri e responde. “Tudo em paz, vamos botar esse Lula filho de uma puta pra fora”. Os dois riem e repetem o lema que Bolsonaro usou em seu mandato ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’. E o ex-campeão emendou “E Lula lá no cemitério”. Nas redes sociais, o comentário causou indignação. Piquet é um apoiador assíduo de Bolsonaro desde sua eleição em 2018. Em junho, ele usou termo racista para se referir ao heptacampeão Lewis Hamilton e precisou se explicar à Justiça.

O que temos aqui é um tricampeão mundial de F-1 sugerindo no fim que alguém mate o presidente Lula. pic.twitter.com/YpOBKMbeTF — Flavio Gomes (@flaviogomes69) November 2, 2022

Outrora uma referência do esporte brasileiro, hoje um incitador da violência e do ódio. Lamentável, Nelson Piquet!

Você merece responder por frases tão absurdas e irresponsáveis. https://t.co/qUfjtI9ojy — Valdeci Oliveira (@Valdeci13RS) November 3, 2022

alguém sabe me dizer se nelson piquet já arrumou as malas pra sair do brasil? — bia (@yvesrssell) October 31, 2022

Nelson Piquet sugerindo que Lula deve ser morto. Algo precisa ser feito… isso é crime. — Roberta Luchsinger (@RoLuchsinger) November 3, 2022