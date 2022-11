Brasileirão: Nos acréscimos, Santos vence o Atlético-GO por 3 a 2 e ainda sonha com Libertadores

Peixe é o 12º na tabela, oito pontos longe da pré-Libertadores; o Dragão cai para 18º

MARCOS SOUZA/NASCIMENTOSOUZAPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atlético-GO e Santos fizeram um jogo animado no estádio do Dragão



Atlético-GO e Santos fizeram um jogo animado no Estádio do Dragão pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético tenta se livrar da zona do rebaixamento e o Santos tenta cravar uma vaga na Sul-Americana do próximo ano. O Santos foi quem saiu na frente com Marcos Leonardo, aos 19 minutos. Dez minutos depois, Churín deixou tudo igual. Aos 39, Luiz Fernando virou para os donos da casa. No segundo tempo, aos 7 minutos, Lucas Braga deixou tudo igual novamente. No restante do jogo, Atlético teve duas grandes chances da vitória, mas não acertou. Nos acréscimos, Lucas Barbosa fez o gol da vitória depois de bonita jogada de Marcos Leonardo. A vitória ainda deixa o Peixe em 12º lugar, há oito pontos de uma vaga na Libertadores, e o Atlético caiu para 18º lugar e fica com o futuro complicado.