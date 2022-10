Brasileirão: Em casa, Corinthians faz 2 a 0 no Cuiabá e encosta no Fluminense

Timão chega aos 50 pontos, na 4ª colocação, e os cariocas têm 51; Cuiabá está na 17ª colocação

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Roger Guedes marcou um golaço na Neo Química Arena para fazer 2 a 0



O Corinthians está mais próximo do Fluminense, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Timão entrou em campo na noite deste sábado, 1º, na Neo Química Arena, e venceu o Cuiabá por 2 a 0. O resultado deixa o time em quarto com 50 pontos, apenas um ponto atrás dos cariocas, que perderam na rodada. Permanecer no G4 é o objetivo do clube para conquistar a vaga na Libertadores. Enquanto isso, o Cuiabá é o primeiro time no Z4. Dentro de campo o jogo começou dramático. Deyverson abriu o placar antes dos cinco minutos, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o lance. Passado o susto, o Corinthians equilibrou a partida e aos 33, Yuri Alberto abriu o placar. Nos acréscimos, Roger Guedes fez grande jogada e marcou um golaço, ampliando o marcador. No segundo tempo, o jogo ficou morno e nada aconteceu. A rodada termina apenas na segunda-feira com o jogo entre Botafogo e Palmeiras. Na terça, o Corinthians volta à campo contra o Juventude e o Cuiabá só joga na quarta-feira contra o Bragantino.