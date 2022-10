Gabriel rompe ligamentos do joelho e ficará oito meses fora do Internacional

Volante se lesionou durante o jogo contra o Santos, neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão

Reprodução/ Twitter @SCInternacional Gabriel fez 43 jogos nessa temporada com a camisa do Internacional



Brigando pelo título com o Palmeiras, o Internacional recebeu uma notícia ruim neste sábado, 1º, depois do jogo contra o Santos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Gabriel se lesionou no campo e precisou ser substituído no segundo tempo. O clube informou que ele rompeu o ligamento do joelho direito e precisará passar por cirurgia. O tempo de recuperação é de oito meses. “Estamos juntos neste momento difícil. Desejamos pronta recuperação para o nosso Ruf Ruf e estaremos sempre juntos, do início ao fim. O Clube do Povo aguarda prontamente o seu retorno aos gramados. Tamo junto, Gabriel!”, escreveu a equipe no Twitter. O atleta de 30 anos está no Colorado há uma temporada e fez 43 jogos, não marcando gols. O Internacional é o segundo na tabela e está sete pontos atrás do alviverde, que lidera o torneio.