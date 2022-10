Confusão em jogo na Indonésia deixa 127 torcedores mortos

Torcedores invadiram o gramado após derrota do Arema FC para o Persebaya Surabaya, por 3 a 2, e a polícia interveio

Reprodução Torcedores foram pisoteados e alguns passaram mal com o gás lacrimogêneo lançado pela polícia



Uma tragédia aconteceu neste sábado, 1º, na liga nacional da Indonésia. Após o jogo entre Arema FC e Persebaya Surabaya, diversos torcedores do Arema – que perdeu por 3 a 2 – invadiram o campo e entraram em confronto com a polícia e membros das Forças Armadas local, que faziam a proteção dos jogadores do Persebaya até o vestiário. Objetos foram arremessados contra os policiais, que usaram gás lacrimogêneo para tentar controlar a situação. Porém, tudo saiu do controle e a correria causou quedas e pessoas foram pisoteadas. Muitos torcedores foram socorridos e encaminhados para os hospitais da região. Ao menos 127 morreram dentro de campo, e o número ainda pode aumentar nas próximas horas. O presidente da Liga Indonésia Baru, Akhmad Hadian Lukita, lamentou o ocorrido. “Estamos preocupados e lamentamos profundamente este incidente. Compartilhamos nossas condolências e esperamos que esta seja uma lição valiosa para todos nós”, disse. Todos os jogos do restante da temporada foram suspensos e a Federação anunciou que o Arema FC não sediará mais jogos pelo resto da temporada.