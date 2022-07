Com muitos desfalques, São Paulo busca empate em 3 a 3 com Internacional

Tricolor foi buscar o resultado três vezes na partida no Beira-Rio

PEDRO H. TESCH/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tricolor Paulista estava muito desfalcado no Beira-Rio e conseguiu sair com 1 ponto



O São Paulo mostrou mais uma vez que pode contar com os jovens para garantir pontos no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, 20, o Tricolor Paulista enfrentou o Internacional e empatou em 3 a 3, tendo ido buscar o resultado três vezes. O jogo no Beira-Rio foi muito agitado. Aos quatro minutos, Pedro Henrique abriu o placar para os donos da casa. Aos 10, Nikão empatou para os visitantes. Aos 24 minutos, Pedro Henrique voltou a deixar o Internacional em vantagem, mas cinco minutos depois, Nikão fez mais um e deixou tudo igual de novo. Aos 41, a arbitragem marcou pênalti para o Colorado. Edenílson foi para a cobrança e converteu. No segundo tempo, aos nove minutos, Luciano empatou em 3 a 3. O resultado faz o São Paulo cair para a 10ª colocação na tabela, enquanto o Internacional é o sexto. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Goiás, no Morumbi, sábado às 19h (horário de Brasília). O Inter enfrenta o líder Palmeiras, fora de casa, no domingo às 16h.