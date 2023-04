Toulouse faz 5 a 1 no Nantes e se consagra campeão da Copa da França

Equipe do sul da França volta a vencer o campeonato após 66 anos

EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON Copa da França de 2023 quebrou hegemonia dos grandes clubes franceses



O Toulouse venceu o Nantes por 5 a 1 na decisão da Copa da França neste sábado, 29, e conquistou o bicampeonato do torneio. A equipe do sul do país volta a levantar o caneco após 66 anos. O jogo no Stade de France teve o placar aberto bem cedo. Logo aos 4 minutos, Logan Costa abriu o placar e ampliou aos 10. Aos 23, Thjis Dallinga fez o terceiro e aos 31 ele mesmo fez o quarto. No segundo tempo, o Nantes tentou uma reação aos 30 minutos, com Ludovic Blas cobrando pênalti, mas não adiantou muito. Quatro minutos depois, Aboukhlal fez o 5º do Toulouse e confirmou o título.