Coritiba leva empate do São Paulo e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro

Time paranaense está sob pressão por não apresentar bom futebol no início do campeonato

DU CANEPPELE/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Coritiba e São Paulo empataram no Couto Pereira neste sábado



Pressionado após duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebeu o São Paulo, no Couto Pereira, neste sábado, 29, precisando da vitória, mas levou o empate por 1 a 1. O Coritiba começou dominando a partida e aos 12 minutos, Bruno Gomes ajeitou, bateu no cantinho de Rafael e abriu o placar, dando alívio ao time. Depois do gol, o São Paulo melhorou e aos 30, Rodrigo Nestor chegou a acertar a trave. Nos acréscimos, Alef Manga teve a oportunidade de ampliar para o Coxa, mas Rafael fez grande defesa. No segundo tempo, o Coxa continuou melhor na partida, mesmo com algumas mudanças no Tricolor Paulista, mas aos 35 minutos, Marcos Paulo bateu colocado, a bola desviou e encobriu o goleiro Gabriel, empatando o jogo. O Coxa teve muitas oportunidades de ampliar, mas perdeu diversas chances. No meio da semana, o Tricolor tem compromisso pela Copa Sul-Americana. Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo viaja para enfrentar o Internacional, enquanto o Coritiba joga contra o Bahia, fora de casa.